Keçiörengücü liderliğe yükseldi!

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Rashad Muhammed ve 89. dakikada Melih İnan kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 15'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü ise Pendikspor'u konuk edecek.





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