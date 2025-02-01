Keçiörengücü ağlara tam 7 gol gönderdi!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Malaly Dembele (2), Arda Şengül (2), Moustapha Camara, Francis Ezeh ve Görkem Bitin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde üst üste 2. maçını kazanmış oldu.
Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi takımın gollerini; Malaly Dembele (2), Arda Şengül (2), Moustapha Camara, Francis Ezeh ve Görkem Bitin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, ligde üst üste 2. maçını kazanmış oldu.