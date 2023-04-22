KBSL final serisinde ilk adım Fenerbahçe'den

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-68 yendi.



Ligde normal sezonu lider tamamlayan ve play-off yarı finalinde BOTAŞ'ı 2-0 geçerek adını finale yazdıran Mersin ekibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 2-0 yenerek eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile final serisinde karşı karşıya geldi.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasına hızlı başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti.



Şerife Alperi Onar'ın elinden bulduğu 3'lüklerle oyuna ortak olan Fenerbahçe, Hayes'i durdurmakta güçlük çekince Mersin ekibi ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta Meesseman ve Stewart ikilisiyle pota altında etkili olan Fenerbahçe, skora dengeyi (32-32) getirdi. Şerife Alperi Onar'ın da destek vermesiyle öne geçen sarı-lacivertliler soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.



İyi oyunu sürdürdüğü üçüncü periyodu 60-56 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, son periyotta rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyerek karşılaşmayı 75-68 kazandı.



Bu skorla Fenerbahçe Alagöz Holding seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin ikinci maçı pazar günü 18.00'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.



Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu



ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Williams 15, Gray 25, Hayes 19, Özge Özışık, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Holingsvorth 7



Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 11, Meesseman 19, Mc Bride 4, Stewart 18, Merve Aydın, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Gizem Başaran Turan, Stokes



1. Periyot: 21-20



Devre: 37-41



3. Periyot: 56-60





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