Kazımcan Karataş: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kazımcan Karataş: 'Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz'
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08 Mayıs 2023 23:01
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Kazımcan Karataş, "Sakatlıktan sonra sabrettim. Formanın bana döneceğini biliyordum. Okan Hocam bana şans verdi. Bunu göstermem gerekiyordu ve gerçekten gösterdim. Kendime yakışan bir oyun oynadım. Takım arkadaşlarım bana çok yardım etti. Mutluyum." dedi.

Genç futbol, röportajını, "Bu maçın önemini biliyorduk. 3 puan almak için elimizden geleni yaptık. 3 puan aldık, mutluyuz. Adım adım şampiyonluğa büyük taraftarımızla ulaşmak istiyoruz." diye tamamladı.

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