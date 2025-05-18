Kayserispor: 'Refleks gösterdik, ligde kaldık!'

Bellona Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Türkmen, Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Sergej Jakirovic'in kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan Türkmen, "Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Şehriyle, teknik direktörüyle, futbolcularıyla, yönetimiyle Kayserispor çok büyük refleks gösterdi, hak etti, çok uğraştı, çok çalıştı, sonuca ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Bundan dolayı camiamızı tebrik ediyoruz." dedi.



Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığını belirten Türkmen, "Rakibimiz şampiyonluk maçına çıktı. Onları şampiyon oldukları için tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.



Muhammed Türkmen, maçın başında 0-0 iken önemli pozisyonlar bulduklarını hatırlatarak, "Maçın başlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları değerlendirebilseydik farklı olabilirdi. Temel amacımız puan veya puanlarla ayrılmaktı. Geldiğimiz günden beri her maça galibiyet için çıktık. Ligin en dominant takımına karşı kendi sahasında oynamak kolay değil. Eğer büyük takımlara karşı oynuyorsanız, böyle bir atmosferde maça çıkıyorsanız bulduğunuz pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Şanssızlık, değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



