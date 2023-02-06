Kayserispor Onur Bulut ile uzattı!

Kayserispor, Onur Bulut'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor Onur Bulut ile uzattı!
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06 Şubat 2023 11:32
Kayserispor Kulübü, Onur Bulut'un sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin bu sabah Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı "geçmiş olsun" dileği de iletildi.

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