Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
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21 Ocak 2021 16:57
 Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

 


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