Kayserispor, Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.