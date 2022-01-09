Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Altay'ı ağırladı.



Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.



Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 27 puanla 11. sıraya yerleşti. Üst üste 5. mağlubiyetini alan Altay ise 18 puanla 18. sırada yer buldu.



Yukatel Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Altay ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.



29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta, top auta çıktı.



33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankart ile çıkarken, Yukatel Kayserispor sırtında "TURKOVAC" yazılı forma ile mücadele etti. Mücadeleyi, Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



70. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek ceza sahasına girmeden sert bir şut çekti. Ceza alanında Gavranovic'in dokunamadığı meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.



Maç Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cemil Tunç



Yukatel Kayserispor: Lung, Attamah, Hosseini, Onur Bulut, Carole, Emrah Başsan (Dk. 65 Mane), İbrahim Akdağ, Uzodimma (Dk. 84 Yasir Subaşı), Cardoso (Dk. 65 Gökhan Sazdağı), Gavranovic (Dk. 89 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek (Dk. 89 Ramazan Civelek)



Altay: Lis, Murat Akcan, Naderi, Thaciano, Thiam, Ceyhun Gülselam (Dk. 85 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Bamba (Dk. 61 Deniz Kadah), Rodriguez, Paixao (Dk. 61 Ahmed Rayan)



Gol: Dk. 33 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)



Sarı kart: Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Altay)





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