Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi sonrasında Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Asbaşkan Açıkalın, "Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Fikstür ortaya çıktı, memnunuz. Bütün takımlar çalışma içinde. Yoğun bir transfer dönemi geçiyor. Bizim de oturmuş bir takımımız var. Sezona hazırlanıyoruz. Daha güzel daha verimli olacağını düşünüyoruz" dedi.



Açıkalın, bu sezon yine transfer kısıtlaması olduğunu söyleyerek "Disiplin yönünden bir ceza bu. UEFA nezdinde yoğun bir çalışma var. Bunu yürütüyoruz. Kesinleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.





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