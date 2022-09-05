Kayserispor'dan olumsuz rekor

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi.

Fenerbahçe karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapan Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçlardan eli boş dönüyor.



Oynadığı 20 Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen sarı kırmızılı ekip 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamayan Yukatel Kayserispor toplam 39 gol yiyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.



İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan sarı kırmızılı ekip 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Yukatel Kayserispor ayrıca son dört karşılaşmayı gol atamadan kaybetti.



Haber: Faruk Aydemir





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