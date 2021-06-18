Kayserispor'da teknik heyet sağlık kontrolünden geçti

Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da teknik heyet sağlık kontrolünden geçti
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18 Haziran 2021 15:24
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcılarının özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, yardımcı antrenörlerimiz Sebahattin Yenilmez, Arda Tekin, Yağız Çekem, Ramazan Varlı, Serhan Erturhan, Uğur Kulaksız ve Mustafa Gedik ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrolleri yapıldı." ifadeleri kullanıldı.


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