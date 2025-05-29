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Kayserispor'da Jakirovic tepkisi: "Artık gelse de almayız!"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Kayserispor'un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Mayıs 2025 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da Jakirovic tepkisi: 'Artık gelse de almayız!'
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getiriyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Kayserispor'un başında başarılı bir performans sergileyen Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor'da kısa sürede önemli işlere imza atan Jakirovic, takımın ligde kalmasında büyük rol oynarken, oynattığı pozitif futbol ile taraftarların da gönlünü kazanmıştı. Ancak İngiltere'den gelen teklif, deneyimli çalıştırıcının kararını değiştirdi.

AÇIKALIN: "BU SAATTEN SONRA GELSE DAHİ ALMAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, gelişmeleri doğrularken sert bir çıkışta bulundu:
"Bu saatten sonra Jakirovic Kayserispor'a gelse dahi almayız. Bitti bu iş." dedi.

[Faruk Aydemir]


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