Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezon sonu defans hattından 8 savunmacısının sözleşmesi sona erecek.
Süper Lig'de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor'da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor'da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic'in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:
"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma."
Süper Lig'de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor'da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor'da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic'in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:
"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma."
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