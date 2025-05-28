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Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor

Kayserispor savunma hattı için arayışlarına başladı. Zira sezon sonunda 8 savunma oyuncusuyla yollarını ayırabilir.

calendar 28 Mayıs 2025 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 17:48
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezon sonu defans hattından 8 savunmacısının sözleşmesi sona erecek.

Süper Lig'de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor'da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor'da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic'in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:

"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma."


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