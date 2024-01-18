Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.



Kayserispor, karşılaşmanın 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği bu gole 35. dakikada Aias Aosman'ın penaltı vuruşuyla karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.



Karşılaşmada son sözü yine Aias Aosman söyledi. 90+4'ncü dakikada sahne alan Aosman, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı.



Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti. 1. Lig ekibi Gençlerbirliği son 16 turuna kaldı.



