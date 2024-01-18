Kayserispor 90+4'te kupaya veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği, Mondihome Kayserispor'u 90+4'te bulduğu golle 2-1 yenerek üst tura çıkan ekip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor 90+4'te kupaya veda etti!
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18 Ocak 2024 17:01
Son güncelleme 18 Ocak 2024 17:12
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. 

Kayserispor, karşılaşmanın 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği bu gole 35. dakikada Aias Aosman'ın penaltı vuruşuyla karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. 

Karşılaşmada son sözü yine Aias Aosman söyledi. 90+4'ncü dakikada sahne alan Aosman, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı. 

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti. 1. Lig ekibi Gençlerbirliği son 16 turuna kaldı.

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