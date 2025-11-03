03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Kayserispor, 13 maç sonra kazandı!

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor geçen sezon evinde kazandığı Antalyaspor maçının ardından dün Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek 4 ay sonra ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle 13 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

calendar 03 Kasım 2025 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini 11'inci haftada kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek aldı.

Geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise, geçen sezon 12 Mayıs'ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup ederek almıştı.

Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 7 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

144 GÜN SONRA GALİP GELDİ

Süper Lig'in 11'inci haftasında seyircisi önünde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden İç Anadolu ekibi, hem ligdeki ilk galibiyetini alırken hem de 13 maç sonra kazandı. En son geçen sezon yine kendi evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek galip gelen sarı-kırmızılı takım aradan geçen 144 günün ardından ilk galibiyetini alarak hasrete son verdi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
