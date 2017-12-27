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Kayseri'de olaylı maç: 4 gol, 2 kırmızı kart!

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Son dakikada yaşanan gerginliğin ardından Antalyaspor'da Maicon ve Diego son dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Kayseri'de olaylı maç: 4 gol, 2 kırmızı kart!
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27 Aralık 2017 18:24
Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan, 3-1'lik skorla Kayserispor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.

Antalyaspor, 5. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle öne geçerken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Umut Bulut, 55. dakikada Deniz Türüç ve 89. dakikada Ryan Mendes'ten geldi. Antalyaspor'da Maicon ve Diego, 90. dakikada yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.

Bu sonucun ardından Kayserispor avantajı yakaladı. Mücadelenin rövanşı, 16 Ocak tarihinde Antalya'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alınan giren Deniz Kadah'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43. dakikada sol kanattan Umut Bulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in aşırtma vuruşunda, top auta çıktı.

53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol çizgiye inen Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Umut Bulut'un şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

88. dakikada Espinoza'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç sağ çaprazdan ceza alanınına girer girmez topu kale alanına çıkardı. Arka direğe hareketlenen Mendes, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen (Dk. 46 Erdal Öztürk), Atila Turan, Sapunaru, Kucher, Badji, Meleg (Dk. 31 Şamil Çinaz), Espinoza, Deniz Türüç, Mendes, Stojiljkovic (Dk. 31 Umut Bulut)

Antalyaspor: Boffin, Yusuf Çelik, Diego, Nazım Sangare, Maicon, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Mustafa İnan), Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah, Musa Nizam

Goller: Dk. 5 Deniz Kadah (Antalyaspor), Dk. 53 Umut Bulut, Dk. 55 Deniz Türüç, Dk. 88 Mendes (Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 Maicon, Dk. 90+1 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Espinoza, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 66 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 49 Musa Nizam, Dk. 56 Yekta Kurtuluş, Dk. 59 Ferhat Kaplan, Dk. 87 Zeki Yıldırım, 90+1 Boffin (Antalyaspor)



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