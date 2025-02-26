Kayıp Jakobs aranıyor!

Ismail Jakobs'un aşil tendonundaki ağrı bir türlü geçmiyor. Şimdiden 10'un üzerinde maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Kayıp Jakobs aranıyor!
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26 Şubat 2025 11:42
Galatasaray'ın Monaco'dan mecburi satın alma maddesiyle kiraladığı Ismail Jakobs sahaya çıkmakta zorlanıyor.

25 Ocak'taki Konyaspor mücadelesinden bu yana forma giyemeyen Senegalli'nin aşil tendonundaki ağrılar dinmiyor. Aşil tendonunun içinde devam eden kasta yırtık meydana gelen Jakobs uzun süredir fizyoterapi görüyor.

Florya'da ayak bileğine buz bandı bağlı dolaşan 25 yaşındaki sol bek kulüp personelleri dışında özel profesyoneller de tuttu. Kendi diyetisyeni ve fizyoterapisti bulunan Jakobs'un ağrıları özel programlara rağmen dinmiyor.

Tekrarlama riski bulunan bir sakatlık geçiren Senegalli'nin 2 ila 3 hafta arasında bir süre daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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