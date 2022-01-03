Kayaklı koşuda 2022 Kış Olimpiyatları kadrosu belli oldu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kayaklı Koşu Milli Takımı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayaklı koşuda 2022 Kış Olimpiyatları kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2022 14:55
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Kayaklı Koşu Milli Takımı belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Kayaklı koşuda kadınlarda Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, erkeklerde ise Yusuf Emre Fırat, olimpik seçme yarışı sonucunda 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı." ifadeleri kullanıldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.