Kawhi, George'un 76ers'a gitmesini "sorun etmiyor"

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, eski takım arkadaşı Paul George'un Philadelphia 76ers'a gitmesiyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kawhi, George'un 76ers'a gitmesini 'sorun etmiyor'
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08 Temmuz 2024 12:37
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, eski takım arkadaşı Paul George'un Philadelphia 76ers'a gitmesiyle ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

ESPN'den Tim Bontemps, Leonard'ın ABD Milli Takımı antrenman kampında muhabirlerle konuşurken başlangıçta George hakkındaki soruları yanıtlamayı reddettiğini, ancak sonrasında "George'la veya kararıyla bir sorunu olmadığını ve yalnızca ABD Takımına odaklanmaya çabaladığını" açıkladı.

34 yaşındaki George, bu yaz Sixers'la dört yıllığı, maksimum 211,5 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamış ve Joel Embiid ve Tyrese Maxey ile birlikte Philadelphia'da yeni bir üçlü oluşturmuştu.

Clippers'ın, George'a yalnızca Ocak ayında Leonard'a verdiği üç yıllığı 149,5 milyon dolarlık uzatmaya benzer bir kontrat teklif etmeye istekli olduğu, PG'nin ise dört yıllık bir kontrat talep ettiği açıklanmıştı.

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