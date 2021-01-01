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Kawhi, bu geceki 6. maçta forma giymeyecek!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, Clippers'ın bu gece Utah Jazz karşısında oynanacak Batı yarı finalleri 6. maçında forma giymeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, Clippers'ın bu gece Utah Jazz karşısında oynanacak Batı yarı finalleri 6. maçında forma giymeyeceği açıklandı.

Koç Tyronn Lue, Leonard'ın Jazz karşısında 6. maçta oynamayacağını söyledi.

Leonard, 4. maçta takımın ön çapraz bağlarından olduğuna inandığı bir sakatlıktan muzdarip olmuştu ve kadroya dönüşü için kesin bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Serinin 5. maçında forma giymeyen Kawhi'ın yokluğunda, Paul George sahneye çıkmış ve 37 sayılık performansıyla ekibi seride 3-2 öne taşımıştı.

Serinin 6. maçı, bu gece TSİ 05:00'te oynanacak.


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