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Kawhi bu gece yok, serinin kalanında kadro dışı olabilir!

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın bu gece Utah Jazz'e karşı oynanacak Batı yarı finalleri 5. maçını sağ diz sakatlığı sebebiyle kaçırmasının beklendiği ve serinin geri kalanında da kadro dışı kalabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın bu gece Utah Jazz'e karşı oynanacak Batı yarı finalleri 5. maçını sağ diz sakatlığı sebebiyle kaçırmasının beklendiği ve serinin geri kalanında da kadro dışı kalabileceği belirtildi.

Leonard, Clippers'ın serideki 4. maçının sonlarına doğru potaya gittiği bir pozisyonda dizini incitmiş, kısa bir süre sahada kalmasına rağmen oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.

İddialara göre arkadaşlarına bu geceki maçta oynayamayabileceğini bildirmiş olan Kawhi, geçtiğimiz gün Clippers'ın sakatlık raporunda yer almamıştı.

2017 yılında sağ dizinden bir tendon sakatlığı geçirmiş olan Kawhi, yakın zamanda daha çok sol dizindeki sorunlardan sıkıntı çekmişti.

Clippers için playofflarda oldukça başarılı bir performans gösteren Kawhi, Jazz'e karşı oynadığı seride, dört maçta 27.3 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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