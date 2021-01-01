Kawhi: "Ben öyle coşkulu bir adam değilim, gerekeni söylerim"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, genel olarak liderlik özellikleri hakkında konuştu.



Clippers sezona oldukça sağlam bir başlangıç yapmış ve ilk 17 maçta 13-4'lük bir dereceye imza atmıştı.



Kahwi'ın sessiz ve çekingen tavrı, bazı analistler için büyük bir endişe kaynağı olsa da, yıldız oyuncunun bu sezonki performansı dominant olmayı sürdürmüştü.



The Athletic ile yaptığı sohbette Clippers yıldızı, görünüşte etkili olan liderlik tarzından şöyle bahsetti:



"Daha önce de söylediğim gibi, ben öyle çok coşkulu bir adam değilim. Sahaya çıkarım, takım arkadaşlarıma kazanmak için ne yapmamız gerektiğini söylerim ve sahada her noktaya gitmeden de neler olduğunu görürüm."



