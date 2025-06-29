Katar'dan 2029 Kulüpler Dünya Kupası hamlesi!

TEKLİF GELEBİLİR

KARBON NÖTR TURNUVA

KIŞIN OYNANABİLİR

Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, yeniden ses getirecek bir hamle yapmak için kollarını sıvadı.The Guardian'ın haberine göre, Katarlı yöneticiler, 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için FIFA'ya teklifte bulunacak.ABD'nin 11 şehrinde düzenlenen organizasyonda lojistik sıkıntısı yaşanıldığını belirten Katarlı yöneticiler, karbon nötr bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını ve ulaşımın kolay olacağını FIFA yöneticilerine belirtti.Katar'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası teklifi, turnuvanın kış aylarında oynanmasını da içeriyor. Ülkedeki yaz sıcaklıklarının oyuncu sağlığı ve maç kalitesi açısından ciddi risk oluşturması nedeniyle, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Aralık ayında oynanması neredeyse kesin görünüyor.Katar'da düzenlenmesi olası Kulüpler Dünya Kupası için tarihin Aralık 2029 olduğu ancak Premier Lig'de dahil olmak üzere Avrupa liglerinin, sezon içi takvimlerinde aksama olacağını belirterek bu teklife şiddetle karşı çıkıyor.