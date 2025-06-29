29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-060'
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
23:00
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
1-2
29 Haziran
Molde-KFUM
2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-05'
29 Haziran
Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
2-019'
29 Haziran
S. Moskova-Torpedo Moscow
3-1
29 Haziran
Go Ahead Eagles-Sportfreunde Lotte
2-0
29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
1-056'
29 Haziran
Qingdao West Coast-Qingdao Hainiu
1-0
29 Haziran
Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
0-0ERT
30 Haziran
Columbus Crew-Philadelphia Union
01:00
30 Haziran
Los Angeles FC-Vancouver Whitecaps
04:30
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
29 Haziran
JIPPO-KaePa
3-1
29 Haziran
Albirex Niigata-Machida Zelvia
0-4
29 Haziran
Tokyo Verdy-Samara Arenası
1-0
29 Haziran
Volta Redonda-Operario Ferroviario
22:00
29 Haziran
Athletic Club-Remo
22:00
30 Haziran
Novorizontino-Amazonas FC
01:00
30 Haziran
Chapecoense-Goias
01:00
29 Haziran
Oerebro-Kalmar FF
2-2
29 Haziran
Falkenbergs FF-Umeaa
2-0
29 Haziran
AIK-IFK Goeteborg
3-0
29 Haziran
Degerfors-Brommapojkarna
0-3
29 Haziran
Haecken-GAIS
1-3
29 Haziran
IFK Vaernamo-Elfsborg
0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
4-1
29 Haziran
Ulsan HD FC-Daegu FC
0-0ERT

Katar'dan 2029 Kulüpler Dünya Kupası hamlesi!

Katar, 2029 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. FIFA ile temas kuran yetkililer, turnuvanın kış aylarında şekilde düzenlenmesini teklif etti. Ancak Avrupa liglerinin takvim endişeleri ve olası yasal süreçler, planın önündeki en büyük engeller olarak öne çıkıyor.

calendar 29 Haziran 2025 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 19:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Katar'dan 2029 Kulüpler Dünya Kupası hamlesi!
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Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, yeniden ses getirecek bir hamle yapmak için kollarını sıvadı.

TEKLİF GELEBİLİR

The Guardian'ın haberine göre, Katarlı yöneticiler, 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için FIFA'ya teklifte bulunacak. 


KARBON NÖTR TURNUVA

ABD'nin 11 şehrinde düzenlenen organizasyonda lojistik sıkıntısı yaşanıldığını belirten Katarlı yöneticiler, karbon nötr bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını ve ulaşımın kolay olacağını FIFA yöneticilerine belirtti.

KIŞIN OYNANABİLİR

Katar'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası teklifi, turnuvanın kış aylarında oynanmasını da içeriyor. Ülkedeki yaz sıcaklıklarının oyuncu sağlığı ve maç kalitesi açısından ciddi risk oluşturması nedeniyle, 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Aralık ayında oynanması neredeyse kesin görünüyor.

Katar'da düzenlenmesi olası Kulüpler Dünya Kupası için tarihin Aralık 2029 olduğu ancak Premier Lig'de dahil olmak üzere Avrupa liglerinin, sezon içi takvimlerinde aksama olacağını belirterek bu teklife şiddetle karşı çıkıyor.

 
 

 


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