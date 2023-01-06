Kastamonu'da hedef Avrupa'da ikinci galibiyet!

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Lokomotiva Zagreb'i deplasmanda da yenerek organizasyondaki ikinci galibiyetine ulaşmayı amaçlıyor.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2021-2022 sezonunda katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor, oynadığı 14 maçtan ise galibiyet çıkaramadı.



Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta kazanamayan Kastamonu Belediyespor, sezonun 5. haftasında Lokomotiva Zagreb'i sahasında yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.



Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. maçında deplasmanda 8 Ocak'ta Lokomotiva Zagreb'e konuk olacak Kastamonu ekibi, turnuvadaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.



Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde Zagreb maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.



Mogensen: "Kazanacağımızı düşünüyorum"



Mogensen, AA muhabirine, hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.



İnanarak Hırvatistan'a gideceklerini belirten Mogensen, "Kazanacağımıza olan inancımızla Zagreb'e gideceğiz. Onlar da kazanmak istiyor. Hem puana ihtiyaçları var hem de galibiyetle seri yakalamak isteyeceklerdir." dedi.



Antrenmanları üst seviyeye taşıdıklarını dile getiren Mogensen, "Maç ritminde antrenman yapmaya çalıştık, kolay olmadı. En iyi seviyemizi yakalamak için doğru antrenmanlar yaptık, iyi çalıştık. Hastalıktan ve sakatlıktan dönenler de bize olumlu anlamda katkı sağladı. Seviyemizi en üstte tutarsak Zagreb'e karşı kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Yılmaz: "Bu maçı aldıktan sonra rahatlayacağız"



Oyunculardan Betül Yılmaz ise kendilerini zor bir maçın beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Onların da puana ihtiyacı var. Bizim de gruptan çıkma ihtimalimiz devam ettiği için alacağımız puana daha çok ihtiyacımız var. Puanımızı 4'e çıkartıp Şampiyonlar Ligi serüvenine devam etmek istiyoruz. Bu maçı aldıktan sonra rahatlayacağız. Herkes bu maçı çok istiyor, herkes çok hazır. Uzun bir ara vardı, maç oynamayı özledik. İyi bir oyun, güzel mücadele ile kazanacağımıza inanıyorum."





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