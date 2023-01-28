Kasımpaşa'ya Başakşehir'den transfer!

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, transferi açıkladı.



İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı yarım sezonluğuna kiraladı.



24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.



Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.





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