Kasımpaşa'ya Başakşehir'den transfer!

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, transferi açıkladı.
İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı yarım sezonluğuna kiraladı.
24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.
Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.
İstanbul ekibi, Medipol Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı yarım sezonluğuna kiraladı.
24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.
Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.
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