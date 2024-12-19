Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren isim 8. dakikada attığı golle Emirhan Yiğit oldu.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kaldı. Gençlerbirliği ise Türkiye Kupası'na veda etti.



