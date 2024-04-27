Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 3. dakikada Aytaç Kara attı. Aytaç Kara, bu sezonki 14. golünü attı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa 2 maç sonra galibiyete uzandı ve puanını 49 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Samsunspor ise 39 puanda kaldı.



Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan Da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda Da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, Holse'nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Taylan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.



35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.



61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını erdi. Da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 85 Sadiku), Fall (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ngoy (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, Da Costa



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Schindler), Alim Öztürk (Dk. 46 Ntcham), Van Drongelen, Bola, Benasser, Tait (Dk. 86 Muja), Holse (Dk. 70 Fofana), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 46 Dimata)



Gol: Dk. 3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 41 Fall, Dk. 90+4 Gianniotis (Kasımpaşa), Dk. 72 Dimata, Dk. 78 Van Drongelen, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU