Kasımpaşa, Göztepe karşısında galibiyeti hatırlamak hedefinde

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Şota Arveladze yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa, haftaya 10 puanla 14. sıradan giriş yaptı.
İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı son 4 maçta sadece 2 puan topladı.
Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı İzmir ekibi ise ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan topladı. Süper Lig'de geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, 5. basamakta kendine yer buldu.
