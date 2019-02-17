, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmandaile karşı karşıya gelecek.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.RamazanPopovBen YoussefVeyselÖzgürSadikuPavelkaTarkanTrezeguetKoitaPericaMusleraLinnesLuyindamaMarcaoNagatomoFernandoNdiayeFeghouliBelhandaOnyekuruDiagneSüper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi.Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı.Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor.Mariano maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı.İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak.Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı.Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.