28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0DA
28 Eylül
Lecce-Bologna
0-010'
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2DA
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1DA
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
3-172'
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-044'
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-144'
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
0-013'
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-013'
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Kasımpaşa, 90+3'te üç puana uzandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

28 Eylül 2025 19:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, 90+3'te üç puana uzandı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Habib Gueye ile 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 63. dakikada Giannis Papanikolaou attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Çaykur Rizespor, 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı. 



33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ounes'in ara pasında ceza sahasında hareketlenen Gueye'nin bekletmeden yerden vuruşunda direk dibine çarpan top filelere gitti: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Laçi'nin pasıyla Jurecka ceza yayının gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

56. dakikada topla buluşan Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papanikolaou kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt olarak değerlendirildikten sonra VAR tarafından kontrol edilen gol geçerli sayıldı: 1-1.

90+3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Ouanes'in kafa vuruşunda Fofana'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye

Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
