Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikadaile 90+3. dakikadakaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 63. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Çaykur Rizespor, 5 puanda kaldı.Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



15. dakikada Çaykur Rizesporlu Rak Sakyi ceza sahası sağ tarafında rakibini çalımladıktan sonra yay üzerinden plase şutunda kaleci Gianniotis, uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Sowe'un sağ tarafından ceza yayı üzerine pasına Augusto'nun kontrol edip vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

48. dakikada Laçi'nin pasıyla Jurecka ceza yayının gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.



56. dakikada topla buluşan Çaykur Rizesporlu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.



60. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Emrecan Bulut'un ortasında kale alanı içerisinde Papanikolaou kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ofsayt olarak değerlendirildikten sonra VAR tarafından kontrol edilen gol geçerli sayıldı: 1-1.



90+3. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Atakan Müjde'nin ortasında topla buluşan Ben Ouanes'in kafa vuruşunda Fofana'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.





Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Salih Burak Demirel



Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mithat Pala (Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu), Laçi, Augusto (Dk. 76 Olawoyin - Dk. 85 Zeqiri), Rak Sakyi (Dk. 57 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 46 Jurecka)



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Fall (Dk. 66 Diabete), Hajradinovic (Dk. 24 Ali Yavuz Kol - Dk. 87 Atakan Müjde), Cem Üstündağ (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Ben Ouanes, Gueye



Goller: Dk. 35 Gueye, Dk. 90+3 Ben Ouanes (Kasımpaşa), Dk. 60 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Dk. 66 Gueye, Dk. 88 Atakan Müjde (Kasımpaşa) Dk. 73 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)



