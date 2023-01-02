Karşıyaka transferde beklemede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ara transfer döneminde sadece 68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, diğer takviyeler için görüşmelerini yapıp beklemeye geçti.



Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in özellikle kanatlar ve forvet arkasına olmak üzere orta saha ve defansa alternatif takviye istediği yeşil-kırmızılılar, bu hafta yeniden gaza basacak.



Pendikspor'dan kanat oyuncusu Ali Han Tunçer ve Karaman FK'dan stoper Ahmet Batuhan Akyüz ile görüşen İzmir ekibinin talip olduğu Nevşehir Belediyesporlu ön libero Serdar Ümit Deniz ise Çankaya FK'ya imza attı.









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