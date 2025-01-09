Karşıyaka potada nereden nereye

Basketbolda Süper Lig'de 53 yıldır mücadele eden, Avrupa arenasında ise son 15 sezonu aralıksız olmak üzere 1975'ten itibaren 50 seneden beri ülkemizi temsil eden potanın ekol takımı Karşıyaka, girdiği sponsor kriziyle dağıldı.



Sezon başında 26 senelik isim sponsorunu kaybeden, aylardır camianın ileri gelenlerinin mali desteği, kombine ve reklam gelirleri ile sponsorluktan ayrılmalarına rağmen Yaşar Ailesi'nin katkılarıyla maaşları güçlükle ödeyip ayakta kalmaya çalışan Kaf-Kaf, iddialı kadrosuyla çift kulvarda zirve yarışı veriyordu.



UFUK SARICA DA GİTTİ



Yalnızca 1 hafta içinde hem 5 önemli oyuncusunu hem de kulübün sembol ismi antrenör Ufuk Sarıca'yı kaybetti.



İzmir'in potadaki ilk ve yıllardır tek uluslararası markası olan Karşıyaka'nın destek çığlığını duyan çıkmadı.



5 OYUNCUSUNU KAYBETTİ



FIBA kanalıyla ihtar çeken yabancılara geçen hafta son anda maaş yatırmasına rağmen önce McCollum, Webb, Boutsiele ve Jefferson olmak üzere 4 yıldızını, ardından hafta başında kaptanı Kenan Sipahi'yi kaybeden yeşil-kırmızılılarda 10 yıllık Ufuk Sarıca dönemi de acı bir şekilde sona erdi.



Pazartesi akşamı yönetimle bir araya gelerek karşılıklı olarak veda kararı alan Sarıca, salı günü Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar'la da görüştü.



Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Promitheas Patras randevusunda takımı yalnız bırakmayan tecrübeli çalıştırıcı son maçına çıkıp kulübe veda etti.



Potada geleceği belirsiz olan Karşıyaka'da geçen ayın maaşları ödenmesine rağmen takımdan başka ayrılıklar da olabileceği öğrenildi.



3 KUPA, 3 FİNAL



Basketbol kariyerinde 2001-2002 sezonunda forma giydiği yeşil-kırmızılılara ilk kez 2012'de antrenör olarak dönen Ufuk Sarıca, kulübe potada tarihi başarılar kazandırdı.



Karşıyaka'da ilk olarak 2012-2016 yılları arasında antrenörlük yapan Ufuk Sarıca, takıma 2013'te Eurochallenge Cup'ta Avrupa'da ilk kez final oynatıp, 2014'te ilk kez Türkiye Kupası'nı, ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2015'te Süper Lig şampiyonluğunu kazandırdı.



Karşıyaka, Ufuk Sarıca yönetiminde 2015-2016 sezonunda Avrupa'da ilk kez EuroLeague'de yer aldı.



Yeşil-kırmızılılardan 2016'da ayrılıp 3 sezonluk aradan sonra 2019'da geri gelen Ufuk Sarıca, son 5 sezonda takımına 2021 yılında Şampiyonlar Ligi'nde, 2023'te de Süper Lig'de iki final oynattı.



5 EKSİKLE MUHTEŞEM MÜCADELE



Karşıyaka, ilk 5'teki önemli yıldızları ayrılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Yunan temsilcisi Promitheas Patras önünde muhteşem bir mücadele sergiledi.



İlk yarısında 16 sayı farkla yenik duruma düştüğü maçta 15-2'lik seriyle geri dönen Kaf-Kaf, genç takım takviyeli 10 kişilik kadrosuyla öne geçti.



Güçlü rakibi karşısında 2 yabancılı kalan kadrosuyla son ana kadar savaşmayı bırakmayan Karşıyaka, parkeden 81-77 mağlup ayrılmasına rağmen alkışlarla uğurlandı. Antrenörsüz ve 5 eksikle kalan Kaf-Kaf, 15 Ocak'ta Yunanistan'da çıkacağı rövanşı da kaybederse Avrupa'da havlu atacak.



