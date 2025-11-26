Karşıyaka, potada Moody'i bekliyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 1 galibiyet 8 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayıp rakipleriyle arasındaki fark her geçen hafta açılan Karşıyaka transfere hız verdi.Sezon başından bu yana kadroda değişiklikler yapan yeşil-kırmızılılar geçen hafta disiplinsiz tavırları sonrası gönderilen guard Chris Chiozza'nın yerine daha önce de ülkemizde görev yapan Stefan Moody'i gündemine aldı.En son İtalya ekibi Pallacanestro Varese'den ayrılan 32 yaşında, 1.78 boyundaki oyun kurucunun Karşıyaka'ya imzaya yakın olduğu öğrenildi. Moody, Türkiye'de daha önce 2016-2017 sezonunda Trabzonspor, geçen sezon da Merkezefendi Belediyesi Basket formaları giydi. Yıldız basketbolcu, Denizli ekibinde 12.3 sayı, 5.8 asist ortalamaları tutturarak takımının ligde kalmasına büyük katkı yaptı.Sezon başında kurduğu kadrodan Tarrant ve Chiozza'yla yollarını ayırıp Moore'u Lokomotiv Kuban'a satan Karşıyaka, sezon içinde Young, Gordic ve Sokolowski'yi aldı.