Karşıyaka potada en kritik seride

Karşıyaka, düşme hattındaki rakipleri Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket'i yenerek Süper Lig'deki hayatta kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka potada en kritik seride
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01 Nisan 2025 16:40

Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçlık mağlubiyet serisine yeni çalıştırıcısı Ahmet Çakı yönetiminde, 4 yeni yabancısıyla birden sahaya çıktığı Bursaspor randevusuyla son veren Karşıyaka, önündeki 3 haftada hayati öneme sahip karşılaşmalara çıkacak. 

Ligde bitime 7 maç kala 9 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf, kendisi gibi düşme korkusu yaşayan Darüşşafaka (D), Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket'le (D) üst üste karşılaşacak. Darüşşafaka ve Manisa ligde 7'şer galibiyetle düşme hattında puan puana durumdayken, 1 maçı eksik Petkim'in ise 8 galibiyeti var.

Ligde alt sıralarda yer alan takımların aldıkları galibiyetlerle küme düşmeme barajı yükselirken Kaf-Kaf'ın en az 1 veya 2 galibiyete daha ihtiyacı bulunuyor. Karşıyaka bu maçları kazanırsa 1968'de küme düşüp, 1974'ten beri 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'de son haftalarda kabus görmeyecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin sezon başında kurduğu takımdan 7 as oyuncu ayrıldıktan sonra 4 yeni yabancıyla güçlendirdiği kadrosuyla seri yakalaması halinde Play-In oynama ihtimali de bulunuyor.

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