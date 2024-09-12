Karşıyaka, potada Antalya'da şampiyon

Karşıyaka, Antalya'daki TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı, yeni sezon öncesi olumlu sinyaller verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka, potada Antalya'da şampiyon
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12 Eylül 2024 12:15
Basketbol Süper Ligi'ne ve Avrupa'da yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, Antalya'da katıldığı turnuvada zirveye çıktı. Sezon öncezi özel maçlarda iyi bir grafik sergileyen İzmir ekibi, Antalya'daki 17'nci TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda ilk gün güçlü rakibi Anadolu Efes'i 83-78 yendikten sonra dün de Galatasaray'ı 83-71 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Maçta ilk periyodu 19-16, devreyi 41-38, üçüncü periyodu 66-51 önde bitiren yeşil-kırmızılılarda yeni yabancılardan Russell 18, Jefferson 15, Webb 14 sayı attı. Oynadığı 5'inci hazırlık maçında 4'üncü galibiyetini alan, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten sonra sezon öncesi Galatasaray'ı da yenen Karşıyaka, iyi sinyaller verdi.

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