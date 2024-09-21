Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu

Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 mağlup eden Karşıyaka, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Karşıyaka, Pınar Cup'ta şampiyon oldu
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21 Eylül 2024 19:42
Son güncelleme 21 Eylül 2024 19:44
Basketbol Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada birinciliğe ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94- 51 galip ayrıldı.

Karşılaşmanı 13'er sayı ile tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi en skorer isimler oldu. Organizasyondaki ilk maçında da Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, iki müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.

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