Basketbol Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada birinciliğe ulaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94- 51 galip ayrıldı.
Karşılaşmanı 13'er sayı ile tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi en skorer isimler oldu. Organizasyondaki ilk maçında da Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, iki müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94- 51 galip ayrıldı.
Karşılaşmanı 13'er sayı ile tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi en skorer isimler oldu. Organizasyondaki ilk maçında da Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, iki müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.