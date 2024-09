Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesine 2 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi konuk ederek başlayacak Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final'den sonra daha yukarılara gitmek en büyük arzumuz." dedi.



Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi sponsorluk nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunun üstesinde geleceklerine inandığını söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki hedef kulvarlarından biri olduğunu aktaran Sarıca, şöyle konuştu:



"Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final'den sonra daha yukarılara gitmek en büyük arzumuz. Tabii kağıt üzerinde konuşmamak lazım. Hazırlık dönemi bizim için çok olumlu, çok pozitif geçti. Yanılmıyorsam, bir maçı bir sayıyla kaybettik. Onun dışında hepsini kazanarak geldik. Bu ne kadar ölçüdür? Çok ölçü değildir ama yine de bazı şeyler için özellikle de yeni oyuncularımızın fazlalığı düşünülürse, gelecek için tabii ki bizi ümitlendiriyor."



YENİ KADRO



Sarıca, çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Çok çabuk da kimyayı oturtabildik. Şimdi resmi maçlara bunu yansıtmamız lazım." dedi.



Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos'la mücadele edeceklerini hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:



"İlk maç çarşamba günü Tenerife'yle. Grubumuzun ve Şampiyonlar Ligi'nin bence en iddialı, en tecrübeli ekibi. Uzun senedir aynı koçla, aynı oyuncularla devam eden, en iyi takımlarından bir tanesiyle başlayacağız. Tabii ki amaç sadece Tenerife maçı değil, bütün maçları kazanmak. Ancak her zaman başlangıçlar önemlidir. Umarım kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız"



Sarıca, Karşıyaka taraftarlarının takıma verdiği katkıyı herkesin bildiğini ifade ederek, çarşamba günü de bu destekle mücadele edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.