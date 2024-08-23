Karşıyaka'nın potada programı netleşti

Karşıyaka, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için özel maç programını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'nın potada programı netleşti
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23 Ağustos 2024 15:45
Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu.

İlk hazırlık maçında 31 Ağustos'ta Manisa Basket'le evi Mustafa Kemal Atatürk Kraşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, 4 Eylül'de Fenerbahçe, 6 Eylül'de Darüşşafaka ile İstanbul'da oynayacak. Kaf-Kaf, Antalya'daki özel turnuvada 9 Eylül'de Anadolu Efes'e, 11 Eylül'de de Galatasaray'a rakip olacak.

Evindeki turnuvada 19 Eylül'de Yunan ekibi Patras, 21 Eylül Merkezefendi'yle karşılaşacak İzmir temsilcisi, 26 Eylül'de ise Mersin Basket'le yine Karşıyaka'da oynayacak.

Yeni sezon öncesi antrenmanlarını yenilediği kadrosuyla sürdüren Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaştığı 36 yaşındaki yıldız oyun kurucusu Errick McCollum'un 1 yıllığına imza attığını da resmen duyurdu.

 
 

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