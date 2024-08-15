Karşıyaka'nın filede yabancıları geldi

Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için bu sezon güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'nın filede yabancıları geldi
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15 Ağustos 2024 14:06
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yıllardır hasret kaldığı Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için bu sezon güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, yeni yabancılarına kavuştu.

Yeşil-kırmızılıların sezon öncesi sözleşme imzaladığı Kübalı oyuncular Liset Herrera Bianco ve Kenia Carcaces, İzmir'e geldi. Yeni transferler Bianco ve Carcaces'i Adnan Menderes Havalimanı'nda Voleybol Şube 2'nci Başkanı Berrin Baysak , Altyapı Şube Başkanı Mehmet Doğan ve yöneticiler Mert Öztamur, Hakan Kurt, Yalçın Gökalp, Gamze Kocatoros, Serkan Şahan çiçekler ve Karşıyaka atkısıyla karşıladı. Karşıyaka filede yeni sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdürüyor.
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