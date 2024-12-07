Karşıyaka, krizlere rağmen zirve yarışında

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon önce sponsor, ardından yönetim ve maaş krizleriyle dağılma tehlikesi yaşayan ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka, yaşadığı sıkıntılara rağmen iddialı kadrosuyla zirve yarışından kopmadı.



Karşıyaka, ligde üst üste 5'inci galibiyetini evinde Darüşşafaka'yı 101-86 yenerek alırken, 9 maçta 7 galibiyete ulaştı. Yeşil-kırmızılılarda yabancılardan Boutsiele sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Jefferson da sakatlanıp ikinci yarıya devam edemedi.



Ligdeki önemli galibiyetin ardından, art arda 3 galibiyetle Play-In oynamayı erken garantileyen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, 10 Aralık Salı günü Kanarya Adaları'nda lider Tenerife'ye konuk olacak. Antrenör Ufuk Sarıca, "Bizim için şu dönemde kazandığımız her galibiyetin önemi ve değeri çok büyük" dedi.



Karşıyaka'da daha önce 7 oyuncu, geciken alacakları nedeniyle ihtar çekmiş ve serbest kalmaları son anda önlenmişti. Ancak bu ay içinde sponsor krizi çözülmezse takım yeniden dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.



