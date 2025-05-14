14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
20:45
14 Mayıs
Alaves-Valencia
20:00
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
20:00
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Karşıyaka final için ilk maçta

Karşıyaka, Play-Off'ta ilk maçta Muşspor'a konuk oluyor. Kaleci Hakan Canbazoğlu, kupayı merhum yönetici Gökhan Şensan'a armağan etmek istediklerini söyledi.

calendar 14 Mayıs 2025 16:21 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 16:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka final için ilk maçta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek Play-Off'ta adını direkt grup finaline yazdıran Karşıyaka perşembe final yolunda eşleştiği Muşspor'a ilk maçta konuk olacak. Muş Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Erdem Mertoğlu yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren takım kaptanı Cenk Ahmet ile haber vermeden antrenmanlara çıkmayıp ulaşılamayan Hakan Barış forma giymeyecek. Rakibini 19 Mayıs Pazartesi günü cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırlayacak Kaf-Kaf, Muş'tan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

En son şampiyonluğunu 22 yıl önce 2003 yılında yaşayan, 2018'de düştüğü 3'üncü Lig'den 7 senedir kurtulamayıp bu periyotta 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, önce Muşspor'u eleyerek, ardından tarafsız sahada oynanacak finalde 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig mücadelesi vermeyi hedefliyor. Play-Off şampiyonluğu için önünde 3 maç bulunan Kaf-Kaf, grubu kendisinin ardından üçüncü bitiren Muşspor'u sezonun ilk yarısında evinde 2-1 yenip, deplasmandaki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Play-Off'ta Silifke Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor'u 3'te 3 yaparak eleyen Muşspor, Karşıyaka beraberliği hariç çıktığı son 13 maçın 12'sini kazandı.

KALECİ HAKAN: KUPA GÖKHAN ŞENSAN'A ARMAĞAN OLACAK

Karşıyaka'nın kariyerinde 6 şampiyonluk bulunan 37 yaşındaki tecrübeli kalecisi Hakan Canbazoğlu, Play-Off finalleri öncesi kupayı kazanıp 29 Ekim 2024'te hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'a armağan edeceklerini söyledi. Kariyerinde daha önce Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor ve Erzurumspor ile 1'inci Lig, Nazillispor ve geçen sezon Elazığspor ile 3'üncü Lig şampiyonlukları yaşayan, 2018'de 1'inci Lig Play-Off finalinde seri penaltılarda 4 penaltı kurtararak takımını zafere taşıyan Hakan, "Şampiyonluk kupasını merhum Gökhan Şensan'a armağan edeceğiz" dedi.

Sezon başlarken hedeflerinin lider olarak üst lige çıkmak olduğunu kaydeden Hakan Canbazoğlu, "Özellikle ilk yarıda bu takımda büyük emeği olan yöneticimiz Gökhan Şensan'ın vefatı ve ardından Ergene Velimeşe maçında yaşanan kayıp bizi derinden etkileyen olayların başında geldi. Şensan'ı kaybetmemiz bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Ona bir kupa borcumuz varmış gibi hissediyoruz. Şampiyonluğu ona adayacağız. Bizim içimiz buruk kaldı. Kendimizi şampiyon olmaya mecburuz gibi hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.