12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Karşıyaka'dan kanada transfer!

Karşıyaka, kanat hamlesi olarak Çaykur Rizespor'dan Doğanay Avcı'yla sözleşme imzaladı.

12 Eylül 2025 15:30
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
Karşıyaka'dan kanada transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen sezonki kadrosunu Ferdi dışında tamamen yenileyen Karşıyaka transfer döneminin son gününde son takviye hamlesi olarak genç kanat oyuncusu Doğanay Avcı'yla sözleşme imzaladı.

Kariyerine Balıkesirspor altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Balıkesirspor'da 2'nci Lig ve 3'üncü Lig tecrübeleri yaşayan sol kanat, Çaykur Rizespor'un ise 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
