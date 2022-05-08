Karşıyaka'dan, Daçka deplasmanında kritik galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 84-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'dan, Daçka deplasmanında kritik galibiyet
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08 Mayıs 2022 00:09
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 84-80 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Darüşşafaka: Olaseni 15, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Caupain 8, Boothe 17, Sinan Güler 9, Can Maxim Mutaf 3, Cullough 2, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Yunus Sonsırma 1, Colson 16, M'Baye 11, Tyus 10, Roll 15, Can Korkmaz 14, Burak Can Yıldızlı 2, Mahir Ağva 2, Murat Göktaş

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-46

3. Periyot: 60-71

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