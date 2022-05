Karşıyaka'dan, Daçka deplasmanında kritik galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka'yı 84-80 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz



Darüşşafaka: Olaseni 15, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Caupain 8, Boothe 17, Sinan Güler 9, Can Maxim Mutaf 3, Cullough 2, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav 2



Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Yunus Sonsırma 1, Colson 16, M'Baye 11, Tyus 10, Roll 15, Can Korkmaz 14, Burak Can Yıldızlı 2, Mahir Ağva 2, Murat Göktaş



1. Periyot: 21-20



Devre: 37-46



3. Periyot: 60-71





