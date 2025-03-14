Karşıyaka'da potada kritik maç

Basketbol Süper Ligi'nde 7 oyuncusu kulüpteki sponsor ve maaş krizleri yüzünden ayrıldıktan sonra çıktığı son 9 maçı kaybederek 53 yıldır yer aldığı ligden ilk kez düşme korkusu yaşayan Karşıyaka yarın en yakın rakiplerinden Büyükçekmece'yi konuk edecek.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Yönetim taraftar desteği için bilet fiyatlarını 100 TL'ye indirirken yeşil-kırmızılıların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Süper Lig'de sonuncusu 2015'te 2 şampiyonluk yaşayıp, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanarak Avrupa'da Euroleague seviyesine kadar yükselen, henüz 2 yıl önce final oynayan Kaf-Kaf, bu yıl yaşadığı krizlerle düşme hattına yaklaştı. Ligde son galibiyetini 22 Aralık'ta aldıktan sonra oynadığı 9 maçı da kaybeden İzmir temsilcisi bitime 10 maç kala 8 galibiyetle düşme hattının 3 galibiyet üzerinde yer alıyor. Büyükçekmece'nin de 8 galibiyeti var.



LİSANS KRİZİ AŞILDI



Karşıyaka, sezon başındaki kadrosundan 6 yabancısı ocak ayında gittikten sonra transfer yasağını açarak sözleşme imzaladığı Gallinat ve Hollins'in FIBA tarafından askıya alınan lisanslarını yeniden çıkarmak için gerekli eski borç ödemesini yaptı. Toplam 51 bin Dolar ödeyen yeşil-kırmızılılar, FIBA'ya da 12 bin İsviçre Frangı ceza yatırarak iki yabancı oyuncuyu kritik Büyükçekmece maçında oynatacak.



