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Karşıyaka'da kongre için geri sayım!

Karşıyaka'da, 19 Haziran'da tekrar düzenlenecek genel kurul öncesinde başkan adayı henüz çıkmadı.

calendar 05 Haziran 2025 15:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da kongre için geri sayım!
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İZMİR'in en köklü spor kulübü ve Altay'la birlikte dernek statüsünde yönetilen iki takımından biri olan Karşıyaka'da 19 Haziran'da tekrar düzenlenecek genel kurul öncesi henüz başkanlığa aday çıkmadı.

29 Mayıs'ta toplanan kongrede aday bulamayıp yönetimsiz kaldıktan sonra seçimi 3 hafta sonrasına erteleyen Kaf-Kaf'ta potansiyel başkan adayları beklemede.

Kulübü 1,5 yıldır yöneten İlker Ergüllü, geçen sezon sponsorsuz kalan Süper Lig'deki basketbol takımı için İzmir dışından yaptığı sponsorluk görüşmelerinden sonuç bekliyor. Bir firmayla 2 yıllık toplam 10 milyon Dolar isim sponsorluğu için anlaşma arifesinde olduğu öğrenilen Ergüllü, başkan adaylığına bu görüşmenin sonucuna göre karar verecek. Sosyal medyada bazı taraftarlar Ergüllü ve 5,5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'ya birleşme çağrısı yapsa da ikili henüz bir araya gelmedi.

Yeşil-kırmızılı kulüpte 24 Aralık 2024'teki olağanüstü kongre öncesi başkan adayı olmasına rağmen son gün liste sıkıntısı nedeniyle geri adım atan Mehmet Karal'ın adı da camiadan Cenk Karace, Mustafa Karabağlı gibi önemli isimlerin de desteğiyle başkan adayı olarak geçiyor. Görüşmeler yapan Karal'ın da basketbol takımının sponsor sorunu çözülmeden adım atmayı düşünmediği öğrenildi. Karşıyaka'nın divan kurulu, adayların kongre tarihinden 1 gün önce 18 Haziran'da saat 17.00'ye kadar listelerini 3 nüsha halinde divana teslim etmeleri gerektiği açıklandı. Ancak aday çıkmazsa bu sürecin 24 Aralık'ta olduğu gibi esnetilmesi bekleniyor. O dönem başkan adayı ve yönetim bulamayan Karşıyaka kulübün kayyuma kalmaması için son gün İlker Ergüllü başkanlığında toplama liste oluşturmuştu.


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