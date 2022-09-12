TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı yeni transferleriyle şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı sezonda ilk hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yendikten sonra iç sahada Belediye Derincespor'a tek golle mağlup olan Karşıyaka, kaybını seri yakalayıp telafi etmek istiyor.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta ritmini bulamayan Karşıyaka, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bergama FK'yı eleyip, ardından pazar günü çıkacağı 1922 Konyaspor deplasmanına konsantre olmayı hedefliyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Konya temsilcisi, grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı.
Teknik direktör Erman Güraçar'ın Derince yenilgisi sonrası özellikle ileri uç oyuncularını uyardığı öğrenildi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta ritmini bulamayan Karşıyaka, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Bergama FK'yı eleyip, ardından pazar günü çıkacağı 1922 Konyaspor deplasmanına konsantre olmayı hedefliyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen Konya temsilcisi, grupta 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan topladı.
Teknik direktör Erman Güraçar'ın Derince yenilgisi sonrası özellikle ileri uç oyuncularını uyardığı öğrenildi.
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