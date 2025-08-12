12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Karşıyaka'da hazırlıklar başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

calendar 12 Ağustos 2025 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi büyük oranda dağılan kadrosunu şimdiye kadar 6 dış transferle güçlendiren, iç transferde de sözleşmesi biten Mert Celep'le yeniden anlaşan Karşıyaka antrenmanlara başladı.

Yeşil-kırmızılı takım antrenörlük görevine getirilen Faruk Beşok yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda parkeye indi.

Yabancı transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'nın hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
