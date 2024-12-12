Karşıyaka'da 3 isim ihtar çekti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla sezon başında oturduğu liderlik koltuğundan uzaklaşan Karşıyaka'da 3 oyuncu Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar yolladı.



Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi üzerine devam eden istifalarla yönetimi düşüp, olağanüstü kongrede aday bulamayınca başkansız kalan Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral, yaşanan sıkıntılı süreçte ödenmeyen peşinat taksitleri nedeniyle ihtar çekti.



Lider Bursaspor'la cumartesi günü oynayacağı deplasman maçının ardından devre arasına girecek yeşil-kırmızılılarda 3 tecrübeli isim 1 aylık süreçte alacakları ödenmezse serbest kalma hakkı elde edecek.



Karşıyaka'da Sefa'yla birlikte kadroda geçen sezondan beri yer alan kaptanlardan Cenk Ahmet'e Silifke Belediyespor maçının ardından Onur Akbay'la birlikte devre arasına kadar izin verilmişti.



BURSASPOR MOTİVASYONU



Ligde son dönemde yaşadığı sıkıntılar ve puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşıp üçüncü sıraya gerileyen Karşıyaka, yıllar sonra yolunun kesiştiği ezeli rakiplerinden Bursaspor ile cumartesi günü oynayacağı ilk yarının final maçına ise farklı motivasyonla hazırlanıyor.



Haftalar boyunca zirve yarışı verdiği rakibiyle arasındaki fark son maçlarda açılan Kaf-Kaf, Bursaspor'a deplasmanda ilkleri yaşatmak istiyor.



Grupta 38 puanla Karşıyaka'nın 11 puan önünde lider olan yeşil-beyazlı ekip bu sezon çıktığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Son 7 maçı üst üste kazanan Bursaspor, evindeki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



Tam 18 yıl sonra aynı ligde yer aldığı rakibine bu sezonki ilk yenilgisini taraftarı önünde yaşatmak isteyen Karşıyaka, 4 haftalık galibiyet hasreti ve deplasmandaki 3 maçlık yenilgi serisine de son vermek istiyor.



Kaf-Kaf kulüpte yaşanan belirsizlik ortamında son 3 deplasman maçında Ergene Velimeşespor'a 1-0, Anadolu Üniversitesi'e 3-1, Silifke Belediyespor'a da 4-0 mağlup olmuştu.



Bu sezon her maçta tıklım tıklım dolan 43 bin kapasiteli Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın 14.00 olan saati değişmezken, ulusal bir kanaldan yayınlanacak karşılaşmayı Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da izleyeceği açıklandı.



