Karius'un şansı Almanya'da da yaver gitmiyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesini fesheden ve bu sezon Almanya'ya dönen Loris Karius, yine aradığını bulamadı.
Liverpool kariyeri Şampiyonlar Ligi finalindeki korkunç hataları nedeniyle zora giren kaleci, 2018-2020 arasında Beşiktaş forması giydi.
FORMA ALAMIYOR
Beşiktaş'ta da eleştirilerin odağı olan 27 yaşındaki kaleci, Almanya Bundesliga'nın Union Berlin ekibine kiralandı. Burada yeniden doğuşunu başlatmak isteyen Karius, 1 dakika bile forma şansı bulamadı.
Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Loris ile konuştuk. Biraz sabretmesi gerekiyor. Tabii ki bu durumdan memnun değil ama bu da normal. Herkes oynamak ister. Sadece burada durum biraz farklı." açıklamasında bulundu.
Liverpool kariyeri Şampiyonlar Ligi finalindeki korkunç hataları nedeniyle zora giren kaleci, 2018-2020 arasında Beşiktaş forması giydi.
FORMA ALAMIYOR
Beşiktaş'ta da eleştirilerin odağı olan 27 yaşındaki kaleci, Almanya Bundesliga'nın Union Berlin ekibine kiralandı. Burada yeniden doğuşunu başlatmak isteyen Karius, 1 dakika bile forma şansı bulamadı.
Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Loris ile konuştuk. Biraz sabretmesi gerekiyor. Tabii ki bu durumdan memnun değil ama bu da normal. Herkes oynamak ister. Sadece burada durum biraz farklı." açıklamasında bulundu.