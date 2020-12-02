Karius'un şansı Almanya'da da yaver gitmiyor

Almanya'ya Union Berlin forması ile dönen Loris Karius, takımında forma giyme şansı bulamıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karius'un şansı Almanya'da da yaver gitmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2020 17:33
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesini fesheden ve bu sezon Almanya'ya dönen Loris Karius, yine aradığını bulamadı.

Liverpool kariyeri Şampiyonlar Ligi finalindeki korkunç hataları nedeniyle zora giren kaleci, 2018-2020 arasında Beşiktaş forması giydi.

FORMA ALAMIYOR

Beşiktaş'ta da eleştirilerin odağı olan 27 yaşındaki kaleci, Almanya Bundesliga'nın Union Berlin ekibine kiralandı. Burada yeniden doğuşunu başlatmak isteyen Karius, 1 dakika bile forma şansı bulamadı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer; "Loris ile konuştuk. Biraz sabretmesi gerekiyor. Tabii ki bu durumdan memnun değil ama bu da normal. Herkes oynamak ister. Sadece burada durum biraz farklı." açıklamasında bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için