Karaveli için tek seçenek: 'Kupayı al, imzayı at!'

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konu, Önder Karaveli'nin devam edip etmeyeceği...



Siyah beyazlı yönetim bu sorunun cevabını vermek için acele etmiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, Önder Hoca'yı beğendiğini ve başarılı olunduğu takdirde uzun yıllar çalışabileceklerini söylemişti.



Şu anda kadar siyah beyazlı takımın başında beş maça çıkan 47 yaşındaki teknik adam için yönetim olumlu düşünüyor ancak Süper Kupa Finali'nde elde edilecek sonuç tam anlamıyla belirleyici olacak.



BİR OYUNCU POZİTİF



Önder Karaveli'nin futbolcularla olan iletişimi olumlu karşılansa da takımın daha iyi futbol oynaması bekleniyor. Başkan Çebi ve yönetimi bu açıdan Süper Kupa Finali'ni büyük bir fırsat olarak görüyor. Önder Hoca'yla yapılan görüşmede, "Kupayı kazanırsak takımın ihtiyacı olan öz güven sağlanmış olacak. Sonraki süreçte de devam ederiz" denildiği öğrenildi. Öte yandan maç öncesi takımda bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.



